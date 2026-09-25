Cagliari, il capitano della Finanza Dell’Anna saluta la SardegnaCambio al vertice della componente aeronavale della GdF del capoluogo
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Cambio al vertice della componente aeronavale delle Fiamme Gialle di Cagliari.
Il Capitano Lorenzo Dell’Anna – classe 1998, originario di Lecce -saluta l'Isola per assumere il nuovo prestigioso incarico di Comandante della Sezione Operativa Navale di Otranto. L'avvicendamento segna la conclusione di un mandato a Cagliari intenso e ricco di importanti successi investigativi.
Sotto la guida del Capitano Dell'Anna, i militari specializzati hanno condotto negli ultimi anni numerose indagini: dalle attività anticontrabbando e i fermi di scafisti, fino all'incameramento di tributi locali lungo la costa e ai controlli della filiera ittica a tutela dei consumatori e del Made in Italy. Un'azione a tutto campo culminata nella recente e complessa operazione "Red Jack", una delle più imponenti attività di polizia economico-finanziaria nel comparto del diporto che ha consentito di mappare e far emergere un patrimonio nautico del tutto invisibile all'Erario di oltre 48 milioni di euro, portando all'individuazione di 100 imbarcazioni e navi da diporto che battevano surrettiziamente bandiera estera per eludere il fisco italiano, con sanzioni amministrative contestate che si aggirano sui 23 milioni di euro.
(Unioneonline)