Cambio al vertice della componente aeronavale delle Fiamme Gialle di Cagliari.

Il Capitano Lorenzo Dell’Anna – classe 1998, originario di Lecce -saluta l'Isola per assumere il nuovo prestigioso incarico di Comandante della Sezione Operativa Navale di Otranto. L'avvicendamento segna la conclusione di un mandato a Cagliari intenso e ricco di importanti successi investigativi.

Sotto la guida del Capitano Dell'Anna, i militari specializzati hanno condotto negli ultimi anni numerose indagini: dalle attività anticontrabbando e i fermi di scafisti, fino all'incameramento di tributi locali lungo la costa e ai controlli della filiera ittica a tutela dei consumatori e del Made in Italy. Un'azione a tutto campo culminata nella recente e complessa operazione "Red Jack", una delle più imponenti attività di polizia economico-finanziaria nel comparto del diporto che ha consentito di mappare e far emergere un patrimonio nautico del tutto invisibile all'Erario di oltre 48 milioni di euro, portando all'individuazione di 100 imbarcazioni e navi da diporto che battevano surrettiziamente bandiera estera per eludere il fisco italiano, con sanzioni amministrative contestate che si aggirano sui 23 milioni di euro.

(Unioneonline)

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