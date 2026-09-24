Questa mattina, a Cagliari, presso l’arena di Marina Piccola, si è tenuta la cerimonia di consegna alla Polizia di Stato delle nuove moto d’acqua Yamaha FX‑HO, allestite per le attività operative in mare.

Sono state presentate due delle venti moto d’acqua fornite alla Polizia di Stato e assegnate in diverse città, moto versatili che consentono interventi rapidi nel pattugliamento e nel soccorso.

In particolare, le FX‑HO sono caratterizzate da equilibrio tra potenza, peso e maneggevolezza, caratteristiche fondamentali per interventi rapidi e operazioni in mare aperto.

Per la Polizia di Stato, Yamaha ha sviluppato un allestimento su misura, intervenendo sulle dotazioni operative, sulla sicurezza e sulla funzionalità del mezzo.

L’equipaggiamento comprende un kit sonoro e luminoso IP68 con fari direzionali DL12, centrale integrata e blocco comandi dedicato; staffe di ancoraggio e coppia di altoparlanti; porta arma per Beretta PM/12 con chiave di chiusura; kit grafico identificativo e materiale ad alta aderenza sulla sella.

Completano la customizzazione la sostituzione completa delle fascette nel vano motore, la molla gas in acciaio nel gavone di prua, lo staccabatteria, le cuffie proteggi sirene, le bitte e la borsa porta attrezzi.

L’evento, presentato da Luca Sordelli, si è svolto alla presenza del Questore di Cagliari, Rosanna Lavezzaro, del Country Manager Yamaha Motor Europe N.V. Filiale Italia, Andrea Colombi e del Direttore dell’Autocentro della Polizia di Stato di Cagliari, Ing. Fiore Musto.

La consegna rafforza e valorizza una collaborazione che coinvolge sia la dimensione Marine che la Land Mobility di Yamaha. Dal 2019 a oggi sono stati consegnati oltre 700 veicoli, impiegati su tutto il territorio nazionale per attività di pattugliamento, viabilità e servizi istituzionali.

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