Esibizione in borghese questa sera per i musicisti del teatro Lirico di Cagliari, che andranno in scena «senza il vestiario classico che la direzione non è riuscita a garantire per tutti i professori».

Una forma di protesta indetta in occasione del concerto con le sinfonie di Beethoven sotto la direzione del maestro Alessio Allegrini.

In una nota sindacale si legge che i vertici della Fondazione non hanno «rispettato gli accordi per l’assunzione dei precari storici e ha individuato i ruoli da mettere a concorso in modo discrezionale». Inoltre «non ha ancora adottato soluzioni concrete pr i tanti precari fuori dalla pianta organica».

In più, è un’altra accusa, «nonostante gli strumenti messi a disposizione dalle legge, la direzione non riesce a migliorare le retribuzioni, ferme da 20 anni» nonostante ci sia la disponibilità economica.

Le ragioni della scelta degli abiti verranno illustrate agli spettatori attraverso la distribuzione di un volantino all’ingresso.

