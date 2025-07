Competenze inadeguate, alla fine delle superiori, sia in italiano che in matematica, per buona parte degli studenti: è il quadro che emerge dal rapporto Invalsi presentato questo pomeriggio a Roma, e che per l’Isola, dalle medie alle superiori stabilmente fanalino di coda della classifica nazionale, evidenzia dati particolarmente allarmanti.

In italiano, poco più del quaranta per cento di chi affronta la maturità raggiunge nell’Isola livelli sufficienti, con un dato che si attesta al 42% ed è in calo di otto punti percentuali rispetto all’anno precedente. E in matematica i giovani sardi fanno ancora peggio: solo uno su tre raggiunge i traguardi previsti (il 30%), il peggior dato nazionale al pari della Sicilia.

Non va però meglio anche per l’inglese: al termine del secondo ciclo d’istruzione, le competenze in scrittura vengono raggiunte dal 42% degli studenti, nelle prove di ascolto dal 34%, e anche in questo caso entrambi i dati segnano un arretramento rispetto allo scorso anno.

Risultati non certo brillanti nemmeno alle scuole medie: in terza media gli alunni che in Sardegna raggiungono i traguardi previsti in italiano si attestano al 51%, dato che scende al 42% in matematica. Con riferimento all’inglese, le percentuali di raggiungimento del traguardo previsto sono del 73% nello scritto e del 56% nell’orale, seppur sempre alla base della classifica nazionale.

