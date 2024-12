Durante le feste e, in particolare, in vista del Capodanno, c’è l’invito alla prudenza da parte del sindaco di Cagliari Massimo Zedda. Non vieta i botti, ma sottolinea: «La sicurezza è la prima cosa che conta», spiega, per poi aggiungere: «Invito cittadine e cittadini a festeggiare il nuovo anno nel rispetto reciproco. Tutelare le altre persone e gli animali è prioritario, per questo esorto a non utilizzare botti e fuochi d'artificio che potrebbero causare un rischio e un pericolo per tutte e tutti».

Il sindaco rimanda al regolamento di Sicurezza e polizia urbana per ciò che è consentito e ciò che non lo è.

Il testo prevede che «al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, è vietato l'utilizzo di materiali esplodenti e pirotecnici, seppure omologati, in presenza di persone ed animali, nonché ad una distanza inferiore ai 200 metri da cliniche, ospedali, case di cura, scuole, ambiti condominiali, luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, siti di interesse comunitario, aree naturalistiche e oasi protette, giardini, spazi verdi e pubblici destinati ad animali d'affezione».

