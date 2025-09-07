Momenti di paura nella notte in viale Elmas a Cagliari, dove una Lamborghini Urus si è ribaltata in mezzo alla carreggiata. Alla guida del suv, secondo le prime informazioni, c’era una ragazza senza patente. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito: conducente e passeggeri sono usciti illesi dall’abitacolo.

L’auto sportiva si è fermata di traverso sulla strada, all’altezza di un attraversamento pedonale.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e la polizia municipale per i rilievi di legge e per le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del veicolo.

(Unioneonline/v.f.)

