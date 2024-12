Cinque milioni di passeggeri nel 2024 per l'aeroporto di Cagliari.

La quota record è stata festeggiata questa mattina con un biglietto premio per New York regalato a Gioele, quattro anni, di Alghero: è lui il 5milionesimo viaggiatore dell'anno.

Un «traguardo importante» ha sottolineato Monica Pilloni, presidente di Sogaer, che «deve essere considerato un punto di partenza». E infatti Maurizio De Pascale, presidente Camera di Commercio, maggior azionista della Sogaer, si spinge un po' più: «Questa è una tappa - ha detto - diciamo che nel futuro possiamo arrivare a 7,5 milioni a Cagliari e 12,5 milioni in Sardegna. Magari fra cinque anni».

L'assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu ha raccolto l'assist: «Numeri che non so se sottoscrivere - ha spiegato con prudenza - ma sicuramente lavoreremo per raggiungere questi traguardi. Gli aeroporti sardi stanno promuovendo delle belle iniziative per il turismo in Sardegna».

Presente anche l'assessora ai Trasporti Barbara Manca: «Il passeggero - ha osservato - ha vinto un viaggio intercontinentale. E anche questo è un percorso che stiamo seguendo soprattutto per avvicinarci sempre di più ai grandi hub internazionali».

Manca ha anche parlato dei voli nel periodo natalizio: «Abbiamo avuto un incremento dei voli sul decreto ministeriale attuale - ha sottolineato - e in più abbiamo avuto anche dei dati molto importanti per monitorare l'andamento dei voli. Diciamo che il periodo critico natalizio non è ancora finito, ma ad oggi lo stiamo monitorando con molta attenzione grazie a questi nuovi dati sulle prenotazioni che prima non avevamo e che abbiamo chiesto e ottenuto dalle compagnie».

Le maxi tariffe? «Diciamo che purtroppo il mondo dei trasporti non è esente dalle dinamiche di tutti gli altri settori economici. Proprio per questo pensiamo che la continuità territoriale sia importante per garantire invece a chi è residente di non subire questi effetti del mercato. Nel frattempo ci sono dei programmi per il 2025, uno di questi è il sostegno ai vettori che porteranno in Sardegna nuove rotte. Per i collegamenti intercontinentali è necessario avere una compagnia che possa garantirli. Quello che noi vogliamo fare nel prossimo bando è cercare appunto di valorizzare anche questo aspetto».

