La decisione è arrivata stasera all'ora di cena: i bambini della scuola primaria di via Stoccolma a Cagliari cominceranno il prossimo anno scolastico, al via l'11 settembre, in una tenda. La soluzione in extremis è stata trovata per salvare l'avvio del nuovo anno scolastico dopo che la scuola è stata dichiarata inagibile e la fine dei lavori di adeguamento dell'edificio slittata dopo le verifiche strutturali che hanno messo in evidenza problemi di sicurezza, più gravi di quelli che erano stati previsti.

Famiglie e docenti nel caos: fino alle 17 di oggi, infatti, nessuno, né la scuola né le famiglie erano al corrente di questa possibilità. Dopo una pec del Comune, immediatamente è stato convocato un consiglio di istituto d'urgenza che ha deliberato per mandare i bambini nelle tende, rifiutando l'altra proposta del Comune che era quella di un trasferimento alla scuola Italo Stagno, a Is Mirrionis. Solo dopo le 21.30 è comparsa la notizia sul sito internet della scuola.

Giovedì mattina gli uomini della Protezione civile cominceranno a montare nel cortile della scuola media accanto (la Regina Elena) le dieci tende dove almeno fino a Natale i bambini faranno lezione. E sarà una cosa contro il tempo: perché la prima campanella suonerà lunedì 11 settembre.

