Giornate di possibili disagi alla vigilia di Natale per gli automobilisti in transito nella zona di viale Monastir a Cagliari. Il Comune ha annunciato lavori di rifacimento della pavimentazione stradale nella rotatoria che collega viale Monastir, via Puglia e via del Fangario.

Gli interventi sono programmati per lunedì 22 e martedì 23 dicembre, dalle ore 9 alle ore 17, salvo avverse condizioni meteorologiche. Durante le operazioni il traffico non sarà interrotto, ma regolamentato da movieri, con possibili rallentamenti e code soprattutto nelle ore di maggiore afflusso.

Il Comune invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare eventuali percorsi alternativi per ridurre i disagi. I lavori rientrano nel piano di manutenzione delle principali arterie cittadine.

(Unioneonline/Fr.Me.)

