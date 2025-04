Quando una favola si fa strada tra le corsie di un ospedale, la realtà si trasforma. Un gesto che sfida la sofferenza, regalando a chi lotta ogni giorno un frammento di bellezza. È questo l’obiettivo del progetto “Favolando”, un’iniziativa che ha il coraggio di affrontare la malattia con la fantasia, mettendo nelle mani dei piccoli pazienti un libro, un audiolibro, e la possibilità di sognare.

Mercoledì 16 aprile, una carovana di 850 libri, accompagnati da altrettanti audiolibri, partirà per cinque ospedali pediatrici di tutta Italia: dal Gaslini di Genova al Regina Margherita di Torino, dal Buzzi di Milano all’Anna Meyer di Firenze, al Garofolo di Trieste. Ma questo è solo l’inizio. Il progetto, che nasce dalla volontà di donare un momento di sollievo ai bambini ricoverati, è destinato a crescere e a raggiungere altri ospedali. Nelle prossime settimane, infatti, altri libri saranno distribuiti all’ospedale Cto di Iglesias, mentre altre distribuzioni sono già in programma per il sud Italia. Mentre si sta ancora lavorando per organizzare l’evento al Microcitemico di Cagliari.

Obiettivo di “Favolando” è la volontà di regalare un momento di serenità, una parentesi di leggerezza durante le difficoltà quotidiane della degenza ospedaliera. I bambini, ascoltando l’audiolibro, potranno lasciarsi trasportare da storie che li vedono protagonisti e i genitori potranno condividere con loro la lettura. Non solo un libro, ma anche pagine da colorare, personaggi da rivivere attraverso il gioco, una possibilità di espressione anche per chi si trova lontano dalla propria quotidianità.

Ma dietro questo dono non c’è solo un libro. C’è un sogno che è nato nel cuore di due persone, Paola e Roberto, che hanno conosciuto sulla propria pelle quanto sia difficile affrontare la malattia, quanto la fragilità umana possa essere messa alla prova.

L’associazione “Sogni e Cuore”, fondata nel 2017, nasce proprio da questo incontro con la sofferenza: un gruppo di persone che, unite dalla stessa passione per la solidarietà, decidono di non rimanere indifferenti, soprattutto quando a soffrire sono i più fragili. E così, dopo aver lanciato il libro di favole “Fantasia e Cuore”, che nel 2021 ha visto autori ed editori rinunciare ai diritti d’autore per un fine benefico, l’associazione è riuscita a raccogliere fondi per progetti concreti come la realizzazione di una casa famiglia per bambini con handicap e l’acquisto di un’ambulanza pediatrica.

Con Favolando, “Sogni e Cuore” non si ferma dunque ai confini della Sardegna. La volontà di raggiungere bambini di tutta Italia e oltre confine, portando loro un po’ di quella magia che solo le favole sanno regalare, è la sfida che l’associazione ha deciso di raccogliere.

© Riproduzione riservata