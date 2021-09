La Lega di nuovo all’attacco del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, dopo il turbolento passaggio all’opposizione in seguito al rimpasto che ha portato alla estromissione di Carlo Tack dalla giunta per fare posto ad Andrea Floris (Udc).

Nel mirino del Carroccio proprio Floris, che ha ricevuto la delega allo Sport, e su cui il consigliere comunale e regionale della Lega Andrea Piras chiede una volta per tutte “chiarezza”, a causa della sua partecipazione al discusso pranzo di Sardara tenutosi nei mesi scorsi quando la Sardegna era ancora in zona arancione Covid.

"Il cosiddetto pranzo di Sardara è stato un vergognoso episodio balzato agli onori della cronaca non solo locale ma anche nazionale. Per tale ragione - attacca Piras, che ha presentato un’interrogazione al sindaco - non può che stupire la decisione assunta dal primo cittadino di Cagliari Paolo Truzzu di Fratelli d'Italia di nominare neo assessore proprio chi è ricompreso nell'elenco dei partecipanti, al quale è stata persino assegnata la delega alla Protezione Civile”. Da qui la richiesta di fare chiarezza”.

"Abbiamo assistito a un chiaro e palese tradimento degli obiettivi prefissati dalla coalizione - incalza Piras tornando alla sostituzione di Tack con Floris - a cui la Lega ha sempre mostrato totale fedeltà e fiducia: sarebbe il caso che quantomeno non si scadesse in situazioni equivoche di questo genere in un penoso contesto di dinamiche legate esclusivamente ai cambi di casacca in Consiglio comunale e alla distribuzione di poltrone, vergognosamente irrispettose del voto espresso nelle urne dai cagliaritani".

