Una discarica abusiva con amianto nel centro di Cagliari. La denuncia arriva dal Grig, Gruppo d’Intervento Giuridico, che fa sapere di aver chiesto, tramite istanza, «la bonifica ambientale di un crescente accumulo di rifiuti vari (detriti, imballaggi, mobili) comprendenti molto probabilmente anche amianto (eternit) in Via Milano».

Nel mirino un’area in parte recintata, con la Procura del Tribunale di Cagliari che è già stata informata, ma il Grig pone l’accento sulla possibilità che si tratti di rifiuti pericolosi: «In particolare, per quanto riguarda i detriti in eternit» si legge nella nota «si ricorda che gli stessi sono costituiti da un impasto di cemento e amianto, che possono rilasciare fibre di amianto se abrase, perforate, spazzolate o se deteriorate, con gravi conseguenze per la salute delle persone che ne vengono a contatto».

Il gruppo chiede ora un immediato accertamento sulla natura, oltre al ripristino delle condizioni ambientali e sanitarie e una adeguata vigilanza.

