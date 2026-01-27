Una ragazza di 14 anni è stata investita questa mattina in via Peretti a Cagliari.

Fortunatamente nulla di grave per la giovane che secondo la prima ricostruzione si stava dirigendo a scuola: non ha riportato nessuna lesione particolare, ma è stata trasportata comunque in codice giallo al Brotzu dal personale del 118. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi. Da verificare l’esatta dinamica dell’incidente.

Sempre questa mattina, in via Galvani, c’è stato un altro incidente che ha coinvolto la metro e un’auto. Una donna, seduta nel sedile del passeggero, è rimasta incastrata inizialmente nel veicolo, ma è stata liberata facilmente senza riportare lesioni.

È stata trasportata in codice verde al pronto soccorso del Brotzu. Sono in corso i rilievi della locale per stabilire la dinamica dello scontro.

