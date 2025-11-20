Sono state di nuovo sospese le ricerche di Martina Lattuca, la quarantanovenne cagliaritana che risulta scomparsa da martedì, nella zona di Calamosca.

Maltempo e oscurità imminente hanno imposto lo stop delle attività coordinate dalla Guardia costiera. Finora le uniche tracce della commessa della libreria Feltrinelli del centro commerciale Le Vele sono state una scarpa e uno zaino: quest’ultimo, notato in fondo al mare da alcuni canoisti, conteneva i documenti della donna.

L’ultimo avvistamento di Martina Lattuca risale a martedì mattina: dopo aver lasciato l’auto davanti alle Terrazze, come dimostrato dalle telecamere del locale, ha imboccato un sentiero che porta sulla sommità della Sella del Diavolo. E qui è scomparsa.

(Unioneonline/E.Fr.)

