Stamattina i rappresentanti dei carabinieri di Cagliari hanno varcato la soglia del Reparto di Pediatria del Brotzu per un incontro speciale con i piccoli pazienti ricoverati e per portare loro un momento di serenità.

Sono stati momenti molto emozionanti, di sorrisi tra i bambini e i loro genitori, i militari hanno distribuito ai piccoli degenti un omaggio di materiale istituzionale, gadget e giochi, pensati per stimolarne lo svago individuale e l'interazione di gruppo.

«In un periodo dell’anno così significativo – ha detto l Maggiore Simone Pietro Anelli, Comandante della Compagnia Carabinieri di Cagliari –, riuscire a donare un momento di gioia a chi è in ospedale è un gesto di grande e partecipata vicinanza che testimonia quanto la comunità sappia stringersi, con autentica solidarietà, attorno ai suoi membri più vulnerabili».

L'impegno, ha proseguito, è volto a ribadire che l’Arma non è solo presidio di sicurezza e prevenzione, ma è soprattutto un’istituzione profondamente radicata nel Paese, consapevole del suo ruolo di coesione, di rete e di squadra insieme alle altre istituzioni per offrire vicinanza concreta e costante ai cittadini che attraversano, anche solo momentaneamente, maggiori difficoltà.

