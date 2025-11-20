Sono stati trovati degli occhiali da donna durante le ricerche di Martina Lattuca. Ora bisogna stabilire se appartengano alla 49enne scomparsa martedì scorso a Calamosca. Erano sempre nella stessa zona di mare dove si concentrano le ricerche e dove ieri sono stati rinvenuti uno zaino con i documenti della donna e una scarpa.

Le ricerche sono ricominciate alle prime luci dell’alba. Presenti oggi anche i Rescue Swimmer della Guardia Costiera di Cagliari, operatori altamente specializzati nel salvataggio in mare.

Al lavoro ci sono sommozzatori di vigili del fuoco, affiancati da quelli dei carabinieri arrivati stamattina, motovedette della Guardia costiera, tecnici e personale del Soccorso alpino della Sardegna, poi unità cinofile e gli specialisti che pilotano i droni.

La donna è stata ripresa martedì mattina dalle telecamere dell’hotel “Le Terrazze”. Dopo aver parcheggiato l’auto lì davanti ha imboccato il sentiero che porta verso la cima della Sella del Diavolo. Pioveva, con sé aveva un ombrello. L’allarme è stato dato dal compagno nel pomeriggio, quando non l’ha vista tornare a casa.

Martina Lattuca non era andata in libreria, dove lavora come commessa, per un malore e dunque il fatto che fosse uscita ha preoccupato non poco il compagno e i familiari.

*** Notizia in aggiornamento ***

