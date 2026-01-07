Nel giorno dell’Epifania, il centro storico di Cagliari ha fatto da cornice a una presenza particolarmente significativa dell’Arma dei carabinieri, che ha voluto rinnovare il proprio legame con la città e i suoi cittadini attraverso una pattuglia a cavallo lungo le principali vie del cuore urbano.

In un contesto ancora caratterizzato dall’atmosfera delle festività, i carabinieri hanno sfilato indossando le uniformi storiche, con mantelle, fiamme scarlatte, stivali e cordellini d’ordinanza.

Una presenza che non ha avuto il carattere di una semplice parata, ma che ha rappresentato un momento di incontro tra l’istituzione e la comunità e ha riportato alla memoria la lunga storia dell’Arma e il suo radicamento nel territorio.

La pattuglia a cavallo ha attirato l’attenzione di residenti e visitatori, suscitando curiosità e apprezzamento.

L’iniziativa è stata letta come un segnale di continuità istituzionale e di prossimità sociale, in una giornata particolarmente sentita dal punto di vista simbolico e religioso.

