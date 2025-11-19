Uno zaino con i documenti personali all’interno e una scarpa, molto probabilmente appartenente Martina Lattuca. Ma della 49enne scomparsa da ieri pomeriggio a Calamosca nessuna traccia.

Questi gli effetti personali della donna ritrovati in mattinata, che fanno temere il peggio. Lo zaino, trovato da un gruppo di canoisti tra la Grotta dei Colombi e la Grotta Marina di Calamosca, nel mare cagliaritano, è stato subito consegnato al personale della Guardia Costiera, impegnato nelle ricerche assieme. Più tardi è stata rinvenuta una scarpa, i familiari stanno verificando se appartenga alla donna.

Le ricerche, da terra, dal mare e dal cielo, proseguono senza sosta. Sul campo, coordinati dalla Prefettura di Cagliari, operano 30 tecnici del Soccorso Alpino, decine di Vigili del fuoco, uomini della Guardia Costiera, dei Carabinieri e del Corpo Forestale. Impiegati sommozzatori cani molecolari, droni, elicotteri, perlustrata tutta l’area compresa tra Calamosca, la Sella del Diavolo e Cala Fighera.

Il Centro di Coordinamento Mobile del Soccorso Alpino è stato allestito nel parcheggio del noto hotel “Le Terrazze,” dove è stata rinvenuta la macchina, ultimo punto certo di avvistamento della donna. Accertamenti in corso anche sul veicolo della donna.

La donna è stata ripresa ieri mattina dalle telecamere dell’hotel “Le Terrazze”. Dopo aver parcheggiato l’auto lì davanti ha imboccato il sentiero che porta verso la cima della Sella del Diavolo. Pioveva, con sé aveva un ombrello. L’allarme è stato dato dal compagno nel pomeriggio, quando non l’ha vista tornare a casa.

(Unioneonline)





