Vandalizzata, di nuovo, la sede elettorale di Fratelli d’Italia di via Alghero, a Cagliari. Sulla vetrina è comparsa la parola “me..e” scritta con lo spray, mentre il manifesto di Giorgia Meloni è stato coperto da una grande “A” di anarchia.

L’episodio è stato denunciato dal deputato uscente, Salvatore Deidda:

" Esprimiamo sdegno e la più ferma condanna”, attacca. E aggiunge: "Questa mattina la polizia è intervenuta per fare i necessari rilievi e trovare le prove per individuare i colpevoli, individui che non hanno alcuna capacità di intelletto e comprensione, vista la loro unica capacità di sporcare, vandalizzare e insultare”.

In passato, prosegue Deidda, “ho già denunciato come ci vorranno fermare con violenza e minacce e purtroppo”, è la previsione, “so che a risultati delle elezioni acquisiti, il clima sarà ancora peggiore, se non ci saranno gli opportuni provvedimenti”.

(Unioneonline/EF)

