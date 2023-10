Una scuola nel parco, che sarà di nuovo fruibile a breve. È la ricostruzione della Scuola dell’Infanzia SS. Giorgio e Caterina, in via Pietro Leo a Cagliari, progetto avviato una ventina di giorni fa con la demolizione della vecchia struttura (già completata) e che ora prevede la costruzione del nuovo edificio, perfettamente integrato con l’ambiente circostante e il parco di Monte Urpinu.

Un finanziamento da tre milioni di euro, approvato l’anno scorso, che dovrebbe avere tempi molto rapidi per la sua esecuzione: «Speriamo di ultimare il nostro intervento entro il prossimo giugno», ha detto l’assessore ai lavori pubblici Gabriella Deidda, durante la presentazione stamattina in Municipio. La scuola potrà ospitare 72 bambini, rispetto al vecchio edificio prevede un piano anziché due e avrà una continuità fra architettura e paesaggio.

L’iter. La discussione è iniziata nel 2015, complici problemi statici dell’edificio precedente, con l'obiettivo di garantire la massima sicurezza. I bambini, nel frattempo, sono ospiti della scuola di via Zeffiro. «Si arriverà a costruire una scuola nuova, con criteri moderni per la didattica ma soprattutto che, rispetto al passato, sappia dialogare con l’ambiente circostante», le parole del sindaco Paolo Truzzu. «Abbiamo aspettato otto anni, ma mi sembra che ne sia valsa la pena: adesso il resto lo dobbiamo fare noi come scuola, cercando di valorizzare meglio quello che dal punto di vista strutturale ci viene consegnato», la soddisfazione del dirigente scolastico dell’Istituto Lilliu Alessandra Cocco.

