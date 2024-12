Acqua che gocciola dal soffitto e i secchi a terra per raccogliere il lento stillicidio. È la situazione di alcune aule dell’Istituto Bacaredda-Scano di Cagliari che stanno ospitando temporaneamente gli studenti del vicino liceo Michelangelo, ora in fase di ristrutturazione. Le due scuole risultano entrambe in via Grandi, una adiacente all’altra. Peccato che per gli alunni dello scientifico, dopo il trasloco, i problemi non siano finiti.

È stato il preside del Michelangelo Raffaele Rossi a segnalare l’infiltrazione d’acqua, avvenuta nel fine settimana, nelle aule che ora accolgono i liceali al primo piano dello stabile. Lì alcuni quadrotti del controsoffitto si sono impregnati d’acqua, la stessa che poi ha formato una pozza per terra. Inizialmente si è pensato che fosse il risultato del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento ma, a seguito dei controlli dei tecnici, è emerso che il problema sarebbe stato causato dalle piogge abbondanti del weekend. Infatti, pian piano, la perdita è diminuita.

Con un rapido intervento sono state dunque sigillate le possibili vie d’accesso dell’acqua, per scongiurare future nuove infiltrazioni. Nonostante i lavori però oggi gli studenti non sono entrati a scuola. «Si sono staccati anche dei piccoli calcinacci dal muro», hanno fatto sapere i genitori.

