Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio nel corso Vittorio Emanuele a Cagliari. Un operaio di 47 anni è rimasto ferito alla testa in un cantiere per i lavori della facciata di un palazzo.

L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e accompagnato in ospedale con un codice rosso per dinamica per delle ferite alla testa: le sue condizioni non sarebbero molto gravi. Sul posto i carabinieri della stazione di Pirri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Ancora da chiarire se l’uomo sia stato colpito dal gancio di una gru o se sia caduto a seguito dell’urto del mezzo di lavoro. Dalle prime ricostruzioni, l’operaio sembra non indossasse il casco: da qui le ferite alla testa. I militari hanno ascoltato le diverse testimonianze delle persone presenti.

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