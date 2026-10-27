Un uomo di 80 anni è stato trasportato in codice rosso al Brotzu dopo essere stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada a Cagliari. L'incidente è avvenuto intorno alle 8 in via Gaspara Stampa.

A causa dell'impatto l'anziano è stato scaraventato violentemente sull'asfalto. Il conducente si è subito fermato per soccorrerlo e ha fatto scattare l'allarme.

Sul posto sono arrivati i medici del 118 e gli agenti della polizia locale.

L'anziano è stato trasportato al pronto soccorso con un trauma facciale e cranico. La polizia municipale sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

(Unioneonline)

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