Cagliari, pedone travolto da un’auto mentre attraversa la strada: è graveL’investimento in via Gaspara Stampa. Sul posto 118 e polizia municipale
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Un uomo di 80 anni è stato trasportato in codice rosso al Brotzu dopo essere stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada a Cagliari. L'incidente è avvenuto intorno alle 8 in via Gaspara Stampa.
A causa dell'impatto l'anziano è stato scaraventato violentemente sull'asfalto. Il conducente si è subito fermato per soccorrerlo e ha fatto scattare l'allarme.
Sul posto sono arrivati i medici del 118 e gli agenti della polizia locale.
L'anziano è stato trasportato al pronto soccorso con un trauma facciale e cranico. La polizia municipale sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
(Unioneonline)