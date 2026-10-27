Paura questa mattina all’altezza della rotatoria della bussola al Poetto di Quartu. Una Fiat Punto che percorreva il rondò in direzione Margine Rosso ha preso improvvisamente fuoco.

Grande spavento per gli automobilisti ma per fortuna nessuna conseguenza. Sul posto sono arrivati subito ai vigili del fuoco che hanno spento le fiamme mentre l'automobilista a bordo dell’auto si era già messo in salvo.

La rotatoria continua a rimanere uno dei punti più critici del Poetto quartese. Soltanto nei giorni scorsi un'auto aveva finito la sua corsa proprio all'interno della rondò. Il conducente per cause da accertare aveva perso il controllo del veicolo. Sono stati numerosi gli incidenti con la stessa dinamica capitati dall'inizio dell'anno.

© Riproduzione riservata