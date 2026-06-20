Sono in corso a Cagliari gli interventi che consentiranno di completare circa 12 chilometri di ciclovie urbane in oltre 30 strade della città.

L’annuncio arriva dall’assessore alla Mobilità, Yuri Marcialis, che sui social pubblica le foto dei lavori in corso in via Cornalias. «Si tratta di lavori che non riguardano soltanto la mobilità ciclabile – spiega -. Ogni intervento è preceduto dal rifacimento della pavimentazione stradale e accompagnato dal rinnovo della segnaletica, con benefici immediati per la sicurezza e la qualità delle strade utilizzate quotidianamente da automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni».

Marcialis sottolinea che «Una parte importante delle risorse viene quindi utilizzata anche per migliorare e mettere in sicurezza strade che da anni necessitavano di manutenzione. L'obiettivo è inoltre collegare tra loro percorsi già esistenti e oggi frammentati, creando connessioni con le fermate del trasporto pubblico, la metropolitana, le scuole, l'università e i principali servizi urbani».

Capitolo parcheggi, questione che spesso divide i residenti: «Gli interventi vengono realizzati senza eliminare parcheggi regolari – promette Marcialis - e contribuiscono a rendere la città più sicura, accessibile e meglio collegata per tutti, indipendentemente dal mezzo di trasporto scelto. Una città moderna non mette in contrapposizione auto, biciclette e trasporto pubblico: li integra e li fa convivere nel modo più efficace possibile».

(Unioneonline/A.D)

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