Non sarà una corsa al biglietto online per il concerto di Capodanno di Marco Mengoni alla Fiera di Cagliari. La riunione convocata questa mattina in Prefettura (con sindaco, ente Fiera , polizia locale) per decidere sul numero degli spettatori ha ribadito il limite in 20mila, che potranno diventare 29mila con gli eventi collaterali. La novità riguarda le modalità di accesso: chiunque potrà prenotare il pass (rigorosamente nominativo e non cedibile).

Poi la "selezione" verrà fatta ai cancelli, che apriranno alle 18, a sei ore dall’inizio dello show che avverrà alle 00.05: data la capienza limitata, una volta raggiunta quella quota il servizio di sicurezza dirà stop. In teoria, quindi, possono prenotarsi tutti (ogni persona dovrebbe poter prenotare 4 pass nominativi, ma questo è un dettaglio tecnico che verrà definito nelle prossime ore). È allo studio una soluzione per chi non riuscisse a entrare: si sta valutando di allestire un maxischermo, sempre all'interno della Fiera. «Presto daremo il via alle prenotazioni», dice il sindaco Paolo Truzzu al termine della riunione. «Una volta raggiunto il limite massimo, non si potrà più entrare». Anche se, aggiunge, «siamo convinti che possano essere accontentati tutti».

Il piano di sicurezza e della viabilità sarà lo stesso messo a punto per il grande concerto di Vasco Rossi, giugno 2019, che prevede la chiusura di viale Diaz, tra l'Amsicora e piazza dei Centomila, e anche di viale Ferrara, entrambe a partire dalle 16 del 31 dicembre.

Nessun problema con la concomitanza dell'altro evento (privato) che si svolgerà sempre alla Fiera: gli ingressi dei due spettacoli saranno separati (per Mengoni si entrerà da viale Diaz e da via Pessagno e ogni pass avrà indicato il varco) e non ci saranno interferenze, anche perché i cancelli per l'ingresso alla festa privata apriranno a mezzanotte e mezza, quando Mengoni avrà già cominciato il concerto da 25 minuti.

© Riproduzione riservata