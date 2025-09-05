Cagliari, il sito più visitato dai turisti? La Passeggiata copertaNei primi otto mesi dell’anno 61mila biglietti staccati per ammirare i “gioielli” del capoluogo
Nei primi otto mesi dell’anno 61mila visitatori nei siti culturali comunali di Cagliari.
I più apprezzati dai turisti? Il Bastione di Saint Remy e, tra quelli a pagamento, la Passeggiata Coperta.
Successo anche per la Cripta di Santa Restituta, con quasi 25mila biglietti venduti. Curiosità anche per l’Anfiteatro, anche se solo parzialmente aperto, visitato da circa 8mila persone dall’inizio dell’anno.
