In tempi brevi le scuole pubbliche secondarie di primo grado della città di Cagliari avranno la possibilità di prendere parte a un progetto di formazione dedicato al primo soccorso, indirizzato a studenti e insegnanti. Questo grazie al protocollo d'intesa firmato stamattina, nella Sala Retablo del Palazzo Civico, dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Pari Opportunità del Comune di Cagliari e l'Associazione di volontariato ALBA Cagliari. Questa collaborazione, totalmente gratuita, permetterà di beneficiare di corsi di primo soccorso pensati per la fascia d'età compresa fra gli undici e i tredici anni, che potranno tornare utili anche agli insegnanti. «Riuscire a salvare anche solo una vita con questi corsi sarà un enorme successo», ha detto il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu durante la presentazione.

Vantaggio per tutti. «Desideriamo sensibilizzare e investire nella formazione dei nostri studenti dando loro le conoscenze delle pratiche di primo soccorso», la soddisfazione dell'assessora Marina Adamo. «Questa iniziativa, generosamente offerta alla comunità scolastica cittadina, in un'ottica di continuità implementa il progetto avviato lo scorso anno dall'amministrazione comunale col posizionamento di diversi defibrillatori in città». A seguito della firma del contratto, l'assessorato manderà le comunicazioni ai dirigenti scolastici per poter calendarizzare le attività, divise fra teoria e pratica, in modo da farle entro la fine dell'anno scolastico in corso. «Abbiamo la speranza che questa iniziativa funga da progetto pilota, in un'ottica di collaborazione con chiunque voglia collaborare con noi, riuscendo a rendere la partecipazione nelle scuole sempre maggiore».

