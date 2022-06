Ristoratori in protesta a Cagliari per le pedane all'aperto per i tavolini, inutilizzabili per mancanza delle autorizzazioni.

Questa mattina una cinquantina di gestori di locali del capoluogo si sono presentati in municipio, per un incontro con l'assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia e con il presidente della commissione Pierluigi Mannino.

Nel corso del faccia a faccia è stato sollecitato lo sblocco delle procedura perché, sottolineano gli operatori, “dopo due anni di pandemia, i locali vogliono tornare alla normalità” e, al contempo, riuscire ad assumere più personale proprio grazie ai tavolini all'aperto, che garantirebbero maggiore affluenza di clienti.

Lo stop all'utilizzo delle pedane era stato imposto dopo un incidente stradale che aveva visto un'auto piombare proprio sulla pedana di un locale.

Da quel momento, per questioni di sicurezza, c'era stato l'alt all'utilizzo delle aree esterne sulle quali però i commercianti avevano investito anche 10mila euro.

L’assessore Sorgia ha anticipato che il Comune avrebbe pronta una soluzione per sbloccare le pratica, con un documento che verrà portato martedì all’attenzione del consiglio comunale.

