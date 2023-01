Giù un altro muro al porto storico di Cagliari. Le ruspe hanno abbattuto la vecchia officina del comando dei vigili del fuoco: l’edificio in disuso da anni e semidiroccato dominava l’ingresso ovest della città, in via Riva di Ponente, all’angolo con via Perdixedda.

L’Autorità portuale ha aggiudicato l’appalto lo scorso 10 novembre e l’intervento è in corso in questi giorni. Il costo dei lavori, assegnati alla cooperativa Edile Vna, è di 477mila euro.

Dopo la rimozione delle macerie quella gran de area verrà utilizzata come parcheggio dei semirimorchi dei tir che garantiscono il traffico merci: l’authority lo stima in continua crescita. Solo tra alcuni anni lo spazio sarà convertito a ospitare servizi del distretto della nautica.

Il porto, comunque, è sempre più aperto alla città, con la distruzione delle barriere visive iniziato a metà degli anni Novanta, quando il sindaco Mariano Delogu decise di far sparire il muro di cinta che separava le banchine da via Roma.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata