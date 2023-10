Cambia il direttore dell’Oculista dell’ospedale San Giovanni di Dio di Cagliari. Il nuovo primario è il 38enne Giuseppe Giannaccare, appena nominato dalla direttrice generale dell’Azienda ospedaliera universitaria Chiara Seazzu, insieme col rettore di Unica Francesco Mola.

Prende il posto del professor Maurizio Fossarello, andato in pensione. Giannaccare ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca all’Università di Bologna, per poi proseguire la sua carriera accademica nel 2017, nella figura del ricercatore. Dal 2019 al 2023 è stato professore associato all’Università Magna Grecia di Catanzaro, per poi diventare ordinario all’Università di Cagliari, in malattie dell’apparato visivo.

Autore di più di 210 pubblicazioni in lingua inglese, ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra ci il premio di ricerca scientifica della Società oftalmologica italiana nel 2018 e il il Guiness dei primati mondiali per aver preso parte come co-autore al più grande lavoro scientifico in termini di collaboratori, 15025.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata