C’è un arresto dopo lo scippo subito da una donna, lunedì sera, vicino a piazza Galilei a Cagliari. In manette un 38enne nigeriano.

Secondo il racconto della vittima, era appena uscita da un supermercato quando è stata avvicinata dall’uomo che le ha strappato con forza dalle mani un sacchetto della spesa, poi è fuggito salendo a bordo di un autobus Ctm della linea 1. Nel tragitto aveva perso per strada quanto appena rubato.

Gli agenti della Squadra Volante, intervenuti sul posto, hanno intercettato lo straniero in via Roma, appena sceso dal mezzo pubblico. Lo hanno fermato e portato in Questura dove è stato arrestato.

Ieri mattina il gip ha convalidato il provvedimento senza applicare nessuna misura, e ha concesso il nulla osta all’espulsione. L’uomo è stato accompagnato al C.P.R. di Macomer in attesa del rimpatrio.

(Unioneonline/s.s.)

