Un incendio è scoppiato ieri sera all’interno di una cascina alla periferia di Cagliari, in località Medau Su Cramu.

I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 17.30 in via delle Acacie. Sul posto squadre di pronto intervento della sede centrale con un’autopompa e due autobotti, per un totale di tre mezzi e nove operatori che sono riusciti a domare il rogo e mettere in sicurezza l’area, evitando che le fiamme coinvolgessero l’intera struttura.

L’intervento è durato per oltre due ore e una volta messa in sicurezza l’area i Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause. Non risultano persone coinvolte.

(Unioneonline)

