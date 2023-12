I più sfegatati sono arrivati all’alba davanti alla Fiera di Cagliari per conquistare un posto in prima fila sotto il palco è salutare con Marco Mengoni il 2023 e dare il benvenuto al nuovo anno.

Il cantante laziale, vincitore dell’ultimo festival di Sanremo, salirà sul palco alle 23.30 per accompagnare i ventimila (almeno) fino al brindisi di mezzanotte e oltre.

Cancelli aperti dalle 18, zona rossa intorno alla fiera con viabilità rivoluzionata dalle 15.

