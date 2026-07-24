È ricoverato in osservazione all'ospedale Brotzu il giovane straniero accoltellato ieri sera in piazza San Michele a Cagliari. L'uomo, che ancora non è stato identificato perché senza documenti, è grave ma non è in pericolo di vita.

L'episodio è avvenuto intorno alle 20 vicino alla chiesa Medaglia Miracolosa. Secondo quanto emerso finora, il giovane ha iniziato a discutere con alcune persone che si trovavano in piazza: era ubriaco e avrebbe infastidito alcuni passanti.

Il diverbio è degenerato e qualcuno lo ha accoltellato, ferendolo alla nuca. Il giovane è caduto a terra, svenuto. Sul posto si trovava un militare dell'Arma che l'ha soccorso, poi è arrivata l'equipe del 118 che l'ha trasportato al Brotzu.

I carabinieri della compagnia di Cagliari attendono di sentirlo per identificarlo, ricostruire l'episodio e risalire all'autore dell'aggressione. Elementi utili arriveranno anche dai filmati delle telecamere della zona.

(Unioneonline)

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