I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica l’amministratore unico di una società facente capo a un ristorante situato nel centro cittadino.

Dalle verifiche condotte dai militari dell’Arma sono infatti emerse inosservanze della normativa a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, al datore di lavoro viene contestata la mancata sottoposizione dei propri dipendenti alle prescritte visite mediche di idoneità, necessarie per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nello svolgimento delle mansioni operative.

All’esito dell’ispezione sono state elevate ammende e sanzioni per un importo complessivo di oltre 2.800 euro, e la competente Autorità Giudiziaria è stata interessata per le valutazioni del caso.

(Unioneonline)

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