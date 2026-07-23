Da più di un mese e mezzo sono stati ripristinati i parcheggi della parte di via Boito, via Rossini e via Donizetti interessata dai lavori per la realizzazione di una palazzina con alloggi comunali. Lavori che andavano avanti da tre lunghi anni. Il cantiere, dunque, è stato smontato, poiché il primo lotto dell’intervento (quello della costruzione dello “scheletro” della palazzina) è terminato. Successivamente ci sarà il secondo lotto, quello che prevede il completamento degli appartamenti, ma questo non implicherà una nuova soppressione temporanea dei parcheggi. Così, mentre gli abitanti ora possono parcheggiare, non possono farlo i residenti di via Boito e i loro familiari con disabilità. Quando è stato montato il cantiere, infatti, sono stati eliminati provvisoriamente anche i due stalli per disabili. E non sono ancora stati ripristinati. La segnaletica apposita è sbiadita, non si vede più, il cartello non c’è, è rimasto solo il palo.

L’assessore alla Mobilità del Comune di Cagliari Yuri Marcialis assicura: «Verranno ritracciati a breve». Non si sa però quando.

«Per trovare un posto libero devo andare in via Donizetti o via Rossini, ma perché devo andare fino a lì quando prima potevo parcheggiare vicino?», si domanda Ritarella Galletta, che ogni giorno va a trovare il padre in via Boito e lei stessa ha un’invalidità e quindi anche il contrassegno per disabili dentro la sua auto. «Abbiamo bisogno di quei due stalli in via Boito, mi auguro che il Comune li ripristini quanto prima», conclude.

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