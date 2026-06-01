Allarme in centro a Cagliari per una forte puzza di gas che nel primo pomeriggio è stata avvertita da residenti di diverse strade della zona.

L’odore pungente è stato percepito in modo così intenso nella zona di piazza Garibaldi che, per precauzione, è stata decisa l’evacuazione della sede della scuola Riva: i piccoli frequentatori della scuola dell’infanzia – l’unica ancora attiva intorno alle 15,30 – sono stati trasferiti d’urgenza all’aria aperta e sono rimasti ad attendere i genitori sulla gradinata, controllati a vista dal personale scolastico.

La puzza di gas è arrivata fino alla zona di Santa Gilla, estendendosi quindi a tutta l'area occidentale della città.

Alcune squadre dei vigili del fuoco hanno battuto la zona del porto, per cercare di risalire alla fonte. Ma al momento non è chiaro cosa abbia scatenato la nube che ha avvolto parte del capoluogo.

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