Dopo un anno di lavori preparatori, entra finalmente nel vivo il cantiere per la riqualificazione del mercato di San Benedetto a Cagliari.

Questa mattina, alle 10.30, la benna ha iniziato a demolire la facciata dell’edificio su via Cocco Ortu, segnando l’avvio della fase operativa dell’intervento. Nei mesi scorsi sono state completate tutte le operazioni preliminari e risolte le interferenze con i sottoservizi, dall’Enel al Ctm.

«Siamo felici», commenta l’assessore alle Attività produttive Carlo Serra, «adesso comincia la fase operativa del cantiere». Secondo il cronoprogramma, il nuovo mercato dovrebbe riaprire tra circa un anno. Un passaggio storico per una delle opere più attese dalla città.

Anche le attività di cantiere hanno dovuto tenere conto delle elevate temperature di questo periodo «con una rimodulazione degli orari di lavoro nel rispetto delle norme a tutela della sicurezza dei lavoratori. Nonostante questo», sottolinea l’assessore all’Infratrutturazione urbana, Yuri Marcialis, «il cronoprogramma è stato rispettato e oggi è possibile avviare la fase delle demolizioni, che rappresenta un momento significativo nel percorso di riqualificazione di uno dei luoghi simbolo della città».

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