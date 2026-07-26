Stadio di Cagliari, è la settimana della verità: l’ultima parola spetta al ConsiglioArriva la delibera sul pubblico interesse, l’assessore Macciotta: «Ormai ci siamo». Farris (CiviCa 2024): «Restano le criticità»
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Un altro semaforo verde, l’ultimo prima del voto decisivo. Arriva la delibera di Giunta che sancisce il pubblico interesse del nuovo stadio e concede al Cagliari calcio il diritto di superficie per l’intera durata della concessione, portando finalmente il progetto a un passo dal traguardo.
Giovedì sarà il Consiglio comunale a mettere il sigillo definitivo all’operazione urbanistica più importante degli ultimi cinquant’anni. E se il traguardo appare vicino, la polemica politica resta aperta.
«Ormai ci siamo», dice l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta. «Sono fiducioso che il Consiglio recepirà positivamente la deliberà, dopodiché, venerdì prossimo presentiamo la candidatura di Cagliari per gli europei, quindi pubblicheremo il bando ed entro marzo 2027 si potrà dare avvio alla fase dei lavori. Non abbiamo nessuna certezza che Cagliari verrà scelta, ma esserci uniformati al cronoprogramma dell’Uefa ha dato slancio al percorso verso il nuovo stadio», aggiunge.
«La proposta di deliberazione rappresenta un passo avanti», premette Giuseppe Farris, CiviCa 2024, «restano, però, questioni rilevanti sul tappeto».
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