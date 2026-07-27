Cara Unione,

Scrivo questo messaggio perché ci troviamo a dover gestire un'emergenza e abbiamo bisogno di spargere la voce il più possibile. Sky un cane dolce e tenero di taglia grande ha bisogno urgentemente di una trasfusione, gruppo sanguigno DEA negativo e stiamo cercando donatori compatibili dai 40 kg in su con il suo gruppo sanguigno.

Senza questa trasfusione, Sky potrebbe non salvarsi, quindi speriamo davvero che possiate aiutarci. Sky si trova in questo momento a Cagliari, e chiediamo a chiunque possa aiutarci di contattare il numero 3467339624.

Ogni condivisione può fare la differenza. Grazie.

Sofia

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata