Non solo formazione, assistenza tecnica e supporto normativo per le amministrazioni locali, ma anche un impegno concreto nel sociale e nella beneficenza. L'Asel, (Associazione Sarda Enti Locali) annuncia la propria adesione alla missione "Libro solidale", un'iniziativa che unisce la promozione della cultura e della lettura al sostegno di progetti ad alto impatto sociale. La proposta, giunta da una Casa editrice, è stata accolta e approvata all'unanimità dal direttivo dell'Associazione, disponendo l'acquisto du duecento copie del libro intitolato "Ai bordi della vita", di Daniele Spiga.

«L'iniziativa riflette la volontà di Asel - ha detto il presidente, Rodolfo Cancedda- di essere costantemente vicina alle comunità locali non solo sul piano istituzionale e amministrativo, ma anche attraverso gesti tangibili di solidarietà verso le realtà e le persone che vivono situazioni di fragilità o marginalità».

«Per l'Asel, la crescita dei territori- ha aggiunto il vice presidente Alessandro Scano-passa anche attraverso la sensibilità sociale e la cultura, confermando la nostra missione al servizio della Sardegna e dei suoi cittadini. Le copie acquistate saranno destinate a iniziative di valorizzazione culturale e sociale distribuite sul territorio regionale, contribuendo a diffondere un messaggio di vicinanza e solidarietà».

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