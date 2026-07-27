Un principio d'incendio ha coinvolto un'auto a seguito di un piccolo tamponamento avvenuto nella rotonda di Pirri. Il pronto intervento dei Vigili del fuoco ha permesso di spegnere le fiamme in breve tempo, mentre la Polizia locale ha messo in sicurezza l'area.

Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità della zona: per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione del veicolo da parte di una gru, la bretella di accesso alla 131 Dir è stata temporaneamente interdetta al traffico.

Escluso l'impatto sulla circolazione nella prima fase, l'emergenza è rientrata.

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