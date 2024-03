Ennesimo incidente a Cagliari in viale San Vincenzo, nell’incrocio con via La Vega, proprio sotto le mura dei giardini pubblici. Coinvolti due veicoli, un’auto e una moto, il cui conducente – un 67enne – nell’impatto è stato sbalzato sull’asfalto.

L’uomo è stato portato al Brotzu in codice giallo con un trauma a una spalla. Le sue condizioni non sono gravi. Non ci sono altri feriti.

Sul posto 118 e forze dell’ordine per i rilievi. Le dinamiche dello schianto non sono nuove a cittadini e automobilisti: è solo l’ultimo di una lunga lista.

