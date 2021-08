Le due minorenni volevano vaccinarsi, il padre era contrario e la madre favorevole.

Un contrasto appianato dal Tribunale di Cagliari, che su richiesta della donna ha concesso alle ragazze di dare seguito al proprio desiderio ritenendo i “benefici della vaccinazione” superiori ai rischi in tutte le fasce di età e che, nel caso specifico, il padre non abbia “evidenziato controindicazioni per la salute” delle figlie.

La decisione è di ieri mattina ed è probabilmente la prima di questo genere in Sardegna.

La giudice Chiara Mazzaroppi è intervenuta in seguito al ricorso presentato dalla donna dieci giorni fa. Moglie e marito sono in via di separazione.

Le ragazzine, 12 e 14 anni, volevano vaccinarsi per “tutelare” la propria salute e “tornare a una vita normale”.

Il padre riteneva il vaccino non sicuro e foriero di conseguenze, la madre invece appoggiava la loro decisione. Così ecco il ricorso davanti al Tribunale: il ricorso è stato depositato il 4 agosto, l’udienza è stata fissata per il 12, la decisione è di ieri. Le ragazze sono state vaccinate nel pomeriggio.

© Riproduzione riservata