Due investimenti di pedoni, uno stamattina e uno nel primo pomeriggio, a Cagliari, e due persone con gravi ferite accompagnate in ospedale al Brotzu.

Gli incidenti sono avvenuti in viale San Bartolomeo, verso le 10,30, e in via Italia a Pirri attorno alle 16,45. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Locale.

Stamattina un'auto (alla guida un ottantenne) ha travolto un uomo di 63 anni sulle strisce pedonali. Immediati i soccorsi: il ferito è stato portato dal 118 al Brotzu con assegnato un codice rosso. I medici hanno mantenuto la prognosi riservata.

Nel pomeriggio il secondo incidente, in via Italia nel tratto finale prima di Monserrato. Un 85enne è stato investito da un'auto mentre stava attraversando la strada. I soccorritori lo hanno accompagnato in ospedale, sempre al Brotzu: le sue condizioni sono gravi e anche lui è in prognosi riservata. Sul posto le pattuglie della Polizia Municipale di Cagliari.

