Dopo quattro anni è stato riaperto al pubblico il multipiano di via Cesare Battisti, a Cagliari. La struttura, gestita da Parkar, accoglie 200 parcheggi. Questa novità, come spiegato dal sindaco Massimo Zedda, darà «ulteriore respiro alla viabilità cittadina».

Ma le “buone nuove” non sono finite qui: «Insieme a Parkar e al CTM, provvederemo all’apertura, in strutture, di ulteriori parcheggi in città e all’adozione di politiche sulla sosta, insieme alle agevolazioni per l’uso del trasporto pubblico». Il piano del primo cittadino si riferisce «ai 50 posti auto nelle palazzine private di via de Magistris, al parcheggio multipiano di piazza Nazzari, ai parcheggi di proprietà regionale di viale Trieste».

«Sulle altre questioni riguardanti la viabilità – continua Zedda –, sono aperte le interlocuzioni con le Ferrovie per lo sviluppo del centro intermodale, con l’Ersu per ulteriori parcheggi all’interno della Casa dello studente di viale La Playa. Stiamo lavorando inoltre per ripristinare la linea 7 del bus, con l’eliminazione delle impalcature che ostruiscono il passaggio in in via Lamarmora, a Castello».

