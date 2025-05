L'Asl 8 si muove, a seguito della denuncia da parte dell'associazione Sardegna Possibile su disagi per i disabili nella guardia medica di viale Trieste a Cagliari. La struttura, dallo scorso 17 aprile, ha sostituito quella di via Talete (non senza proteste) e nei giorni scorsi diversi pazienti con disabilità hanno evidenziato delle difficoltà di accesso. Fra queste un montascale non messo in funzione, se non da chi ha specifica formazione.

Questa mattina, l'Asl 8 ha effettuato un sopralluogo nella guardia medica per verificare l'accessibilità. «Si è potuto constatare che il montascale risulta perfettamente funzionante», segnala l'azienda, «e non è presente nessun cartello che preveda una specifica formazione nell'utilizzo».

«A riguardo», prosegue la nota, «per il tramite dei responsabili delle ditte a cui afferiscono il personale addetto al portierato e la guardia armata, è stato ribadito di comunicare agli operatori di supportare nell'accesso i disabili che necessitano assistenza, azionando il montascale per garantire un accesso facilitato e in sicurezza ogni qualvolta ne venga fatta richiesta».

La direzione dell'Asl 8 si è scusata «con l'Associazione e con tutte le persone disabili o con difficoltà di deambulazione per il disagio subito».

(Unioneonline/r.sp.)

