Il Comune di Cagliari ha smantellato un’officina abusiva in piazza Medaglia miracolosa.

Questa mattina, sotto la supervisione dei tecnici dell’ecologia urbana, dell’ambiente e del verde pubblico, «e in conformità con un’ordinanza dirigenziale», spiegano dal Municipio, «è stato portato a termine il delicato intervento di demolizione di un manufatto realizzato senza autorizzazioni ufficiali, che aveva compromesso l’uso pubblico dello spazio. Realizzato anche un intervento di derattizzazione».

L’intervento si inserisce nel quadro di una strategia comunale volta a ripristinare il decoro urbano e a garantire la sicurezza dei residenti e dei visitatori. La demolizione si è svolta senza incidenti.

Il sindaco Massimo Zedda spiega: «Abbiamo avviato una serie di demolizioni di opere abusive grazie alla proficua collaborazione tra i servizi comunali e le forze dell’ordine. Il nostro obiettivo prioritario è quello di restituire decoro e sicurezza nei quartieri, intervenendo prontamente per tutelare l’igiene e la tranquillità dei residenti, specialmente nelle zone più problematiche e soggette a fenomeni di abusivismo edilizio e degrado urbano», conclude il primo cittadino.

L’operazione di questa mattina, è aggiunto in una nota, «si inserisce in un più ampio piano di interventi volto a rigenerare le aree urbane compromesse, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e il rispetto delle regole».

