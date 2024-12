Una maxi-confisca da oltre 3 milioni di euro è stata effettuata dai finanzieri del Comando Provinciale di Cagliari, su disposizione della Procura di Cagliari.

Nel mirino delle Fiamme Gialle i beni di cinque persone già condannate in via definitiva per traffico internazionale di sostanze stupefacenti a pene variabili dai 4 ai 10 anni di reclusione.

Il sequestro è l’ultimo atto dell’inchiesta “Leone Rosso”, con i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari che si sono concentrati sulla ricostruzione dei proventi illeciti derivanti dal narcotraffico messo in atto sull’asse Sardegna - Paesi Bassi da parte di un’organizzazione criminale sgominata dalla Squadra Mobile di Cagliari, che nel 2013 aveva portato all’arresto di 7 persone.

All’epoca al sodalizio erano stati appunto sequestrati beni per 3 milioni di euro, ora per quegli stessi beni è scattato il decreto di confisca.

Si tratta – nel dettaglio - di immobili (9 fabbricati, di cui uno di pregio del valore stimato di circa euro 800.000), di 17 terreni e anche di quote societarie, complessi aziendali e disponibilità finanziarie.

